كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يرفض القيود المفروضة على القدرات النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من غير المقبول أن تخبر الدول التي لديها أسلحة نووية تركيا الا تملك صواريخ برؤوس حربية نووية.

في تصريحات مساء الأربعاء لمسؤولي الحزب الحاكم في مدينة سيفاس الشرقية، انتقد أردوغان إسرائيل أيضًا، قائلًا إن أسلحتها النووية تشكل تهديدًا للدول الأخرى.

ونقلت وكالة الأناضول التي تديرها الدولة عن أردوغان قوله: "بعض الدول لديها صواريخ برؤوس حربية نووية - ليس فقط واحدة أو اثنتين. لكن (يقولون) أنه لا ينبغي ان أمتلك صواريخ برؤوس حربية نووية. أنا لا أقبل ذلك".

ولم يقل ما إذا كانت تركيا تعتزم الحصول على أي رؤوس حربية نووية، لكنه اوضح إن "جميع الدول المتقدمة تقريبًا" تمتلكها.

ويأتي تصريح الرئيس التركي في الوقت الذي تعزز فيه بلاده علاقاتها الدفاعية مع روسيا على حساب الولايات المتحدة، الحليف التاريخي لأنقرة في حلف شمال الأطلسي.

وكان أردوغان ألمح إلى أن بلاده قد تشتري مقاتلات من روسيا بعد أن استبعدتها الولايات المتحدة من برنامج مقاتلات أف-35 بسبب منظومة الدفاع الجوي الروسية اس-400 التي اشترتها أنقرة.

ناقشت أنقرة وموسكو تسليم طائرات مقاتلة روسية الصنع إلى تركيا. وقال ديمتري شوجاييف رئيس الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون الفني العسكري، إن أنقرة تجري محادثات مع موسكو بشأن شراء طائرات حربية روسية.

وأضاف شوجاييف، أنه سيجري محادثات مع رئيس قطاع صناعات الدفاع التركية إسماعيل ديمير. وتابع قائلا انهم "سيمضون قدمًا في عمليات التسليم المحتملة لطائرات Su-35 أو Su-57s مع ابداء الاهتمام الكبير، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن مفاوضات العقود ".

وقال المسؤول الروسي، إن أنقرة وموسكو سوف يناقشان أيضًا عمليات التسليم والتعاون في مجال الحرب الإلكترونية، لكنه أضاف أنه "لا يوجد طلب (من تركيا)، ويجب إجراء مشاورات" بشأن شراء الطائرات المقاتلة.

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وصرح شوجاييف في حديثه إلى سبوتنيك يوم الأربعاء، إن موسكو قد تساعد تركيا على بناء مقاتلات الجيل الخامس TF-X الخاصة بها.

وقد عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طائرة مقاتلة روسية متطورة على نظيره التركي رجب طيب أردوغان في المعرض الجوي.

تفقد بوتين وأردوغان قمرة القيادة للطائرة المقاتلة من طراز Su-57 من الجيل الخامس، وقام القائدان أيضًا بجولة في طائرة مقاتلة من طراز Su-35 وعروض طائرات الهليكوبتر وطائرة برمائية.

ذكرت خدمة انترفاكس للأنباء أنه عندما استفسر الرئيس أردوغان خلال الجولة عن شراء وتوافر سو 57، رد بوتين: "يمكنك الشراء". Su-57 هي خامس طائرة مقاتلة متعددة الأدوار من الجيل الخامس في روسيا، وقال أردوغان أيضا إن تركيا تريد مواصلة التعاون في صناعة الدفاع مع روسيا.

وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي إلى جانب بوتين في الوقت الذي وصلت فيه الدفعة الثانية من معدات الدفاع الجوي الروسية إلى أنقرة يوم الثلاثاء، "نتخذ خطوات إيجابية في قطاع الصناعة الدفاعية مع بدء تشغيل أنظمة S-400".

وأضاف "مع ذلك، أتيحت لنا في اجتماعاتنا اليوم الفرصة لمناقشة الخطوات التي يمكن أن نتخذها في مختلف المجالات في صناعة الدفاع وما يمكننا القيام به".

تم التسليم الأولي لأجزاء من طائرات S-400s، والتي زعمت واشنطن أنها غير متوافقة مع معدات دفاع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى أنقرة في يوليو على الرغم من تهديدات بفرض عقوبات أمريكية محتملة على عملية الشراء.

ولم تقم واشنطن بعد بسن الحظر، لكنها بدأت الشهر الماضي في إزالة تركيا من برنامجها لتصنيع الطائرات من طراز F-35، التي تخطط تركيا أيضًا لشرائها.

وردًا على ذلك، قال أردوغان إن تركيا ستتجه إلى أماكن أخرى لتلبية احتياجاتها.

