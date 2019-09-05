كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طالبان" تعلن مسؤوليتها عن تفجير كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة سبوتنيك، بأن حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الذي حدث صباح اليوم في العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت وكالة سبوتيك، إن دوي انفجار هز العاصمة الأفغانية، سمع صباح اليوم الخميس.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، بأن الهجوم ناتج عن انفجار سيارة صالون مفخخة.

وقال رحيمي في بيان: "الهجوم ناتج عن انفجار سيارة صالون مفخخة، والشرطة فرضت طوقاً على المنطقة".

وفي وقت سابق قال رحيمي: "يمكننا تأكيد وقوع انفجار في الدائرة الأمنية التاسعة بمنطقة "شاش درك" عند الساعة 10:10 (8:40 بتوقيت موسكو) المزيد من المعلومات سننشرها تباعاً".

وأفاد المسؤول بوزارة الصحة الأفغانية، نظام الدين جليل، بوصول ثلاثة عشر جريحا إلى المشفى حتى الآن، إثر انفجار كابول.

وقال المسؤول الأفغاني لوكالة "سبوتنيك": "لدينا 13 جريحاً حتى الآن وصلوا إلى المشفى".

وأعلنت السلطات الأفغانية، أمس الأربعاء مقتل مدير شرطة منطقة أحمد آباد في ولاية بكتيا محمد سرور حسين خيل، بتفجير تبنته حركة "طالبان".

وقال عبد الله حسرت، المتحدث باسم الولاية في تصريح صحفي، إن قنبلة موضوعة على قارعة طريق بقرية كراج جرى تفجيرها خلال عبور حسين خيل.

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وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل حسين خيل وأحد عناصر حمايته، وإصابة عنصرين بجروح، في حين قالت حركة "طالبان" إن التفجير أسفر عن مقتل مدير الشرطة و6 من عناصر حمايته.

ویأتي الھجوم بعد يوم واحد من تقديم مبعوث واشنطن الخاص لشؤون المصالحة في أفغانستان زلماي خلیل زاد للحكومة في كابل مسودة اتفاق مع "طالبان" بعد شھور من المفاوضات في قطر.

وتتضمن المسودة سحب خمسة آلاف عسكري من خمس قواعد لقوات التحالف الدولي خلال 135 یوما، وفي المقابل تتعھد "طالبان" بوقف العنف في كابل وولایة باروان الجنوبیة، حیث توجد أكبر قاعدة للقوات الدولیة.

نفذت القوات الأمريكية غارة جوية على إقليم لوغار بوسط أفغانستان، أسفرت عن مقتل 14 على الأقل من عناصر طالبان مساء أمس الأحد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن الجيش في بيان، أن "القوات الأمريكية شنت الغارة الجوية في المنطقة المجاورة لعاصمة إقليم لوغار"، مضيفاً أنها أدت إلى مقتل 14 من طالبان وتدمير 14 دراجة نارية للجماعة المتشددة.

وذكر الجيش أن القوات الأفغانية قتلت 3 من مقاتلي طالبان في منطقة شهباز في مدينة غزنة، مشيراً إلى إلى مصادرة القوات الخاصة الأفغانية 63 كيلوغراماً من المواد الكيميائية، ودراجة نارية، وقذيفة مدفعية، و3 ألغام أرضية، في عمليات بمنطقة ديه ياك في غزني.

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن مفاوضي الولايات المتحدة وحركة طالبان على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يفتح الطريق للسلام في أفغانستان، في الوقت الذي يتبع فيه المتمردون هجومهم في نهاية الأسبوع على مركز قندوز الاستراتيجي بمهاجمة مدينة شمالية ثانية.