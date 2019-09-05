كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 30 شخصا في حادث تصادم قطار و شاحنة باليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت الشرطة المحلية ان التصادم وقع قبل الظهر مباشرة عندما دخلت الشاحنة على ما يبدو معبر للسكك الحديدية فى يوكوهاما، المدينة الساحلية بالقرب من طوكيو. وقالت ادارة الاطفاء في يوكوهاما إنه تلقي 30 شخصا على الأقل الإسعافات الأولية في مكان الحادث.
وأظهرت لقطات تلفزيونية في هيئة الإذاعة الوطنية NHK في اليابان خروج قطار كيكيو السريع عن مساره وميله.
وكانت الشاحنة مشوهة بجانبه. تصاعد الدخان الرمادي من الشاحنة وتعرضت سيارات القطار للسواد. وكانت صناديق من الورق المقوى والبرتقال ملقاة على الأرض.
تم إخراج سائق الشاحنة من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى قريب، حيث كان في حالة خطيرة، وفقًا لـ NHK. وقالت إن الإصابات التي لحقت بالآخرين لم تكن تهدد حياتهم.
وأوضح راكب اخر كان في السيارة الأمامية لـ NHK إن القطار توقف فجأة بعد أن سمع صوت صفير انذار، ثم رأى حريقًا. واضاف إنه أصيب في رقبته في الحادث.
وقالت الشرطة ان مدى الضرر وسبب الاصطدام قيد التحقيق.