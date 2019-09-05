كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 30 شخصا في حادث تصادم قطار و شاحنة باليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات اليابانية إنه اصطدم قطار ركاب وشاحنة محملة بصناديق من الحمضيات عند معبر للسكك الحديدية قرب طوكيو اليوم الخميس مما أسفر عن إصابة 30 شخصا على الأقل.

ذكرت الشرطة المحلية ان التصادم وقع قبل الظهر مباشرة عندما دخلت الشاحنة على ما يبدو معبر للسكك الحديدية فى يوكوهاما، المدينة الساحلية بالقرب من طوكيو. وقالت ادارة الاطفاء في يوكوهاما إنه تلقي 30 شخصا على الأقل الإسعافات الأولية في مكان الحادث.

وأظهرت لقطات تلفزيونية في هيئة الإذاعة الوطنية NHK في اليابان خروج قطار كيكيو السريع عن مساره وميله.

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وكانت الشاحنة مشوهة بجانبه. تصاعد الدخان الرمادي من الشاحنة وتعرضت سيارات القطار للسواد. وكانت صناديق من الورق المقوى والبرتقال ملقاة على الأرض.