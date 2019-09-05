كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مباشر قطر": 4 آلاف عامل أجنبي سيلقون حتفهم بحلول مونديال 2022 بالدوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت الممارسات غير العادلة للمافيا القطرية دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان للمطالبة بسحب شرف استضافة كأس العالم من تميم وعصبته؛ نظرا لتناقض أخلاقيات الفيفا مع ما يرتكبه من جرائم، وفقا لموقع مباشر قطر التابع للمعارضة القطرية.

وأكد أن تقديرات اتحاد النقابات الدولى تشير إلى أن أكثر من 4 آلاف عامل أجنبى سيلقون حتفهم بحلول مونديال تميم الإرهاب عام 2022، قياسا بمعدل وفيات العمالة الأجنبية ووفقا لأرقام سفارات هذه الجنسيات العاملة فى قطر.

وندد موقع "مباشر قطر"، بغياب الشفافية لدى النظام القطرى، بعدم الكشف عن الإحصاءات الحقيقية حول عدد الوفيات، داعية الدول المنادية بحقوق الإنسان إلى سحب تنظيم مونديال 2022 من المافيا القطرية ؛ عقابًا على جرائمها بحق ملايين العمال المهاجرين، مستندة إلى الإدانات الرسمية التى وجهتها منظمات دولية للدوحة، وترتبط بظروف العمل المفروضة على العمال المهاجرين، والتى تنتهك مبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه وفقًا لوزارة التخطيط والإحصاء الإنمائية القطرية، هناك حاليا 1.9 مليون عامل مهاجر، أى ما يعادل 90% من مجموع سكان قطر، ومع هذا يتعرض العمال الأجانب لمعاملة مهينة تعد استرقاقا حديثا.

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وكانت اللجنة الرسمية المنظمة لبطولة كاس العام لكرة القدم 2022، أعلنت الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر في عام 2022.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن شعار كأس العالم 2022 "مستلهم من الشال الصوفيّ التقليدي"، وتابع أن شرح ووصف الشعار يعني "العقدة الشريطية المتكاملة تشير إلى الرقم ثمانية"، وهو عدد الملاعب التي ستقام عليها مباريات المونديال. كما أن "الانحناءات في التصميم تمثّل تموّجات الكثبان الرملية".

وشمل العرض القطري الخاص شعار كاس العالم 2022 تفوقه عن عام 2010 على عروض كل من الولايات المتحدة، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، واليابان، الراغبين في استضافة كأس العالم 2022.

وكان قد أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن شعار كاس العالم 2022 في خطوة جديدة في الطريق نحو تنظيم الحدث الكروي الأكبر في العالم في نسخته الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.