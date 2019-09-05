كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار مدوي يهز منطقة السفارات فى العاصمة الأفغانية كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هز انفجار مدوى سيارة مفخخة العاصمة الأفغانية اليوم الخميس، وتصاعد الدخان من المنطقة شرق كابول بالقرب من حي يضم السفارة الأمريكية وبعثة دعم حلف شمال الاطلسي وبعثات دبلوماسية أخرى.

صرح فردوس فارامرز، المتحدث باسم قائد شرطة كابول، لوكالة أسوشيتيد برس بأن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالمدينة.

ويبدو أنه استهدف نقطة تفتيش في منطقة شدرك المشددة الحراسة، حيث توجد مكاتب لسلطات الأمن القومي الأفغانية.

لم ترد أنباء فورية عن الخسائر، حيث سمع مراسل أسوشيتيد برس صفارات الإنذار بينما كان علي الهاتف مع السفارة الأمريكية عندما وقع الانفجار.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن سيارة ملغومة انفجرت على طريق رئيسي وأن الشرطة أغلقت المنطقة. ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم.

وقع الانفجار بينما كان المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد في كابول هذا الأسبوع، حيث أطلع الحكومة الأفغانية على اتفاق يقول إنه تم التوصل إليه "من حيث المبدأ" مع طالبان بشأن إنهاء أطول حرب أمريكية.

وقد عبرت الحكومة الأفغانية الأربعاء عن مخاوف جديدة بشأن الصفقة، وطلبت توضيحات حول الاتفاقية ومخاطرها من أجل تجنب "عواقب غير سارة".

وقال بيان صديقي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الحكومة الأفغانية تتشاطر المخاوف التي أثارها العديد من السفراء السابقين للولايات المتحدة في أفغانستان.

حذر البيان المشترك للسفراء السابقين يوم الثلاثاء، من أن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية الذي يتحرك بسرعة كبيرة ودون مطالبة طالبان بالوفاء بشروط معينة، مثل الحد من العنف، قد يؤدي إلى "حرب أهلية شاملة".

وكتب المستشار الرئاسي الأفغاني وحيد عمر عبر حسابه على تويتر، " تحتاج بعض تفاصيل اتفاقية طالبان مع الولايات المتحدة إلى نقاش ومراجعة جديين".

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عرض المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان للرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلا إنه يحتاج فقط إلى موافقة الرئيس دونالد ترامب. انتهت الجولة التاسعة من محادثات خليل زاد مع الجماعة المسلحة في قطر في نهاية الأسبوع.

كشف خليل زاد أيضًا عن انسحاب 5000 جندي أمريكي من خمس قواعد في أفغانستان في غضون 135 يومًا من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إنهاء قرابة 18 عامًا من القتال. يوجد حاليا ما بين 14000 و13000 جندي في البلاد.

تريد طالبان، وهي في أقوى حالاتها منذ هزيمتها عام 2001 من قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، مغادرة جميع القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي التي يبلغ قوامها حوالي 20 ألف جندي من أفغانستان على الفور، في حين تسعى الولايات المتحدة إلى الانسحاب في مراحل من شأنها أن تعتمد على تلبية طالبان لشروط معينة من هذا القبيل. كحد من العنف.

كما تسعى الولايات المتحدة للحصول على ضمانات من طالبان بأنها لن تسمح لأفغانستان بأن تصبح ملاذًا يمكن للجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة والشركة المحلية التابعة لجماعة الدولة الإسلامية شن هجمات عالمية عليه.

كانت أفغانستان أكثر النزاعات دموية في العالم في عام 2018 وقد عانى المدنيون.

في أعمال عنف جديدة، قال مسؤول أفغاني انه قتل أربعة على الأقل من أفراد قوات الأمن في هجوم لطالبان على مقر محلي في مقاطعة أوروزجان الجنوبية.

وقال عضو مجلس المحافظة، محمد كريم كريمي، انه اصيب أربعة آخرين عندما استهدف مهاجم انتحاري الشرطة والمقر الإداري في منطقة خور أروزجان مساء الثلاثاء. واضاف ان القصف أعقبه معركة نارية مكثفة.

وقال البيان الأفغاني الجديد "إن حكومة أفغانستان تدعم أي تقدم في عملية السلام ينتج عنه سلام حقيقي ومستدام ونهاية للعنف في البلاد"، لكنه طلب توضيحات "حتى نتمكن من تقييم شامل للتهديدات المحتملة ومنعها. "

أسفر تفجير انتحاري لطالبان في شرق كابول مساء الاثنين - والذي قال المتمردون إنه استهدف مجمعًا أجنبيًا - عن مقتل 16 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 100 جميعهم تقريبًا من المدنيين المحليين.

