مسلحون يسرقون أموالاً ومخشلات ذهبية من منزل في بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الخميس، بأن مسلحين سرقوا أموالاً ومخشلات ذهبية من منزل شمال شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين اقتحموا منزلاً خالياً من ساكنيه في حي أور وسرقوا خمسة ملايين دينار ومخشلات ذهبية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.
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