وزير الزراعة يعلن منع استيراد التمور

اعلن وزير الزراعة صالح الحسني، الخميس، عن منع استيراد التمور. وقال الحسني في تصريح صحافي على هامش زيارته الى محافظة كربلاء، انه "تقرر منع استيراد التمور من خارج العراق". وعزا الحسني السبب الى ان "القرار جاء نتيجة للوفرة الإنتاجية وكذلك دعما للمنتج الوطني".



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