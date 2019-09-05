الرافدين يعلن عن فروعه المخولة بمنح السلف الكترونيا للموظفين والمتقاعدين

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، أن فروعه هي الجهة الوحيدة التي تمنح السلف للموظفين والمتقاعدين.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "منح السلف للمتقاعدين وموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف يكون عن طريق فروعه التي تعد الجهة الوحيدة المخولة بالمنح".
وحذر المكتب من "التعامل مع أية جهة تدعي منحها السلف لقاء مبالغ معينة وهي غير مسؤولة عن قيام أية جهة تقوم بتسليف الموظف أو المتقاعد".
ودعا المكتب إلى "عدم تصديق الشائعات والأخبار الكاذبة التي تروج لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص منح سلف لفئة معينة"، مؤكداً ضرورة "اعتماد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصرف للاطلاع على نشاطات واخبار المصرف الخاصة بإطلاق السلف والقروض".
وحذر المكتب من "التعامل مع أية جهة تدعي منحها السلف لقاء مبالغ معينة وهي غير مسؤولة عن قيام أية جهة تقوم بتسليف الموظف أو المتقاعد".
ودعا المكتب إلى "عدم تصديق الشائعات والأخبار الكاذبة التي تروج لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص منح سلف لفئة معينة"، مؤكداً ضرورة "اعتماد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصرف للاطلاع على نشاطات واخبار المصرف الخاصة بإطلاق السلف والقروض".
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