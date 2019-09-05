تامر حسني يصدم معجبيه بشكله الجديد (صور)

وظهر تامر حسني، بصورة غريبة، استغنى فيها عن شعره بالكامل، بعدما حلقه بالموس.
وكتب تامر حسني عبر حسابه على "إنستغرام" قائلا "حسيت في أول صورة نزلتها اني شبه نفسي في مسلسل آدم وعمر وسلمى 3، فتجرأت أكتر واديتها موس ورزقنا على الله عشان بس يبقى في اختلاف وتجديد".
وبعد توالي ردود الأفعال على تلك الصورة، نشر تامر حسني صورة أخرى عبر حسابه كاتبا عليها: "موس بزيادة".
لتدخل حينها زوجته بسمة بوسيل، قائلا: "مش عارف اعمل ايه، أنا نفسي مش عارفة أشيل الموس من إيده".
وتابعت "بس اللوك الجديد ده المفضل عندي، نعيما يا حبيبي، وقمر في كل حالاتك".
من جهة أخرى، يستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائي كبير في إستاد القاهرة الدولي يوم 13 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وكان الفنان المصري تامر حسني قد أحيا حفلا غنائياً بمدينة العلمين الجديدة، احتفالا بمرور 15 عاما على أول ألبوم غنائي له في مسيرته الفنية، وشارك في الحفل الفريق الإسبانى العالمي جيبس كينج، حيث قدم الفريق أغانى تامر وقاموا بعزف أغانيه أمام الجماهير.
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