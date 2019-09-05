الأمم المتحدة: أكثر من ألف مدني قتلوا غربي سوريا منذ نيسان الماضي

أعلنت الأمم المتحدة، مقتل أكثر من ألف مدني منذ اندلاع الأعمال القتالية في شمال غربي سوريا أواخر نيسان الماضي، وأعربت عن "قلقها البالغ" إزاء استمرار أعمال القتل.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إنه "بالإضافة إلى الخسائر البشرية، فقد تأثرت البنية التحتية المدنية بشكل كبير، حيث تم تدمير بلدات بأكملها".

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وأكد أن "الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يواصلون، مع وجود حوالي 15 ألف عامل إغاثة على الأرض، توفير المأوى والمساعدة الغذائية والخدمات الصحية للمتضررين متى سمحت الظروف الأمنية".

هذا وقد توصلت روسيا وتركيا وإيران في ايار 2017 إلى اتفاق بشأن "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.