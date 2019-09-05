انت الان تتابع نتنياهو: هذا ليس وقت إجراء محادثات مع إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذا ليس وقت إجراء محادثات مع إيران.
ورأى نتنياهو أن "هذا هو وقت ممارسة الضغط على إيران" ، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست صباح اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني.
وقال: "تم إبلاغنا اليوم بانتهاك آخر نفذته إيران، ويتعلق هذه المرة بالانتشار النووي. إنه جزء من تصرفات عدوانية من إيران على الساحة الدولية وجزء من محاولاتها لتنفيذ هجمات على إسرائيل، وهي محاولات لم تتوقف".
وأوضحت الصحيفة أن تصريحات نتنياهو جاءت قبيل توجهه إلى لندن صباح اليوم للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي سيكون في لندن أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: هذا ليس وقت إجراء محادثات مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.