وزير خارجية إيران: وزارة الخزانة الأمريكية «مأمور سجن»

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس تغريدة على موقع تويتر اليوم الخميس وصف فيها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها “مأمور سجن” بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات جديدة تهدف لتحجيم عمليات تهريب النفط الإيراني.

وكتب ظريف في حسابه على تويتر “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية ليس أكثر من مأمور سجن ..اطلب إعفاءات.

وسيلقون بك في الحبس الانفرادي لوقاحتك. اطلب مجددا وقد ينتهي بك الأمر على المقصلة”.