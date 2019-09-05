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الخميس 5 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الجيش الروسي أن روسيا تعتزم نشر منظومة الدفاع الصاروخية "إس 400" في تركيا، بحلول ربيع 2020.
ونقلت إنترفاكس عن رئيس الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري الفني في روسيا دميتري شوغاييف، أن موسكو بصدد تسليم الشحنة الثانية من منظومة "إس 400" بموجب التعاقد مع أنقرة، والتي يفترض أن يكتمل في غضون الأسبوعين المقبلين.
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في أواخر الشهر الماضي بداية نقل معدات البطارية الثانية لمنظومة "إس 400" الصاروخية إلى أنقرة.
وأبرم البلدان اتفاقية شراء تركيا للمنظومة الروسية في أبريل (نيسان) 2017.
واستمر نقل معدات البطارية الأولى من 12 إلى 25 يوليو (تموز) الماضي.
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