- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الخميس 5 سبتمبر 2019
بومبيو
كتب
متابعات_الخليج 365
رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو توقيع الاتفاق الذي أفضت إليه المفاوضات مع حركة طالبان الأفغانية.
ونقلت مجلة "تايم" عن مصادر أمريكية، وأفغانية، وأوروبية أن الاتفاق الذي يعد نتيجة 9 جولات من المفاوضات، لا يشمل عدداً من النقاط الحيوية.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق لا يضمن وجود قوة أمريكية لمحاربة تنظيم القاعدة في أفغانستان، ولا استمرار الحكومة الحليفة لأمريكا في كابول، ولا إنهاء الحرب في البلاد.
وأضافت أن طالبان تعتقد أنها خدعت الولايات المتحدة، فيما يظن الأمريكيون أن الحركة ستدفع ثمناً باهظاً إذا خدعتهم.
وقالت مصادر أمريكية، وأفغانية، وأوروبية لـ"تايم" إن الحركة طلبت من بومبيو توقيع اتفاق مع ما يسمى"إمارة أفغانستان الإسلامية"، الاسم الذي أطلقت الحركة على أفغانستان بعد استيلائها على السلطة في 1996.
وحسب هذه المصادر فإن توقيع بومبيو الوثيقة سيعني الاعتراف بأن طالبان كيان سياسي شرعي، وهو يرفضه المسؤول الأمريكي.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي يرفض توقيع الاتفاق مع طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.