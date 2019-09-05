رئيس وزراء السودان يتلقى دعوة رسمية لزيارة فرنسا

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الخميس 5 سبتمبر 2019
رئيس وزراء السودان
كتب
متابعات_الخليج 365
قالت وسائل إعلام سودانية، أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، تلقى دعوة رسمية، من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لزيارة فرنسا وعقد مباحثات ثنائية لبحث الدعم الذي يمكن ان يقدم للسودان خلال الفترة الانتقالية.
جاء ذلك خلال لقاء حمدوك، أمس، للسفيرة الفرنسية لدى بلاده، حيث أكد حمدوك استعداده لتلبية الرئيس الفرنسي في أقرب فرصة ممكنة وذلك حرصاً على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وشدد رئيس الوزراء على الدور الذي يمكن أن تقدمه فرنسا للسودان بالنظر الى مكانتها الدولية وثقلها السياسي .. مشيراً إلى العديد من مجالات التعاون الإقتصادي التى يمكن أن تشكل أولوية للعمل عليها في الفترة المقبلة مع فرنسا.
وقال مدير الشؤون الأوروبية والأمريكية، بالخارجية السودانية، السفير محمد عبد الله التوم، أن السفيرة الفرنسية نقلت دعوة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك لزيارة فرنسا.
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