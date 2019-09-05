الكشف مشروع سري إيراني يستهدف إستقرار سوريا

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الخميس 5 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر إستخباراتية غربية عن مشروع تقوم إيران ببناءه حالياً يستهدف إستقرار وأمن سوريا، التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش السوري وفصائل مسلحة موالية لتركيا في محافظة أدلب .



وقالت المصادر، أن إيران تبني قاعدة عسكرية جديدة في سوريا، ولديها مخططات لإيواء آلاف القوات بها .. مشيرة إلى أن المشروع الإيراني السري، صدقت عليه القيادة العليا في طهران، وسيعمل على إنشائه ميليشيات فيلق القدس الإرهابية.

وتحققت شبكة فوكس نيوز الإيرانية، باستخدام شركة أقمار صناعية مدنية، من المعلومات والصور التي تم الحصول عليها، التي تظهر قاعدة قيد الإنشاء على الحدود السورية العراقية.

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وقال محللون بشركة «إيميج سات إنترناشيونال آي إس آي» (متخصصة بالأقمار الصناعية)، إن صواريخ دقيقة التوجيه قد يتم إيواؤها داخل خمس منشآت مختلفة مبنية حديثاً.

وأوضحت الصور، في الجزء الشمالي الغربي للقاعدة، وجود 10 مستودعات إضافية، فضلاً عن مبان جديدة وهياكل تخزين صاروخية، موضحين أن أعمال الإنشاء يمكن الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيبدأ العمل بالقاعدة بعد ذلك بفترة وجيزة.

وأشار خبراء أمنيون إلى أن هذه تعتبر أول مرة تبني فيها إيران قاعدة بهذا الحجم من الصغر في سوريا، لافتين إلى وجود موقع للجيش الأمريكي على مسافة أقل من 200 ميل من القاعدة الإيرانية الجديدة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة موالية لتركيا، وقوات الجيش السوري في محافظة إدلب، على محور بلدة إعجاز.

على صعيد متصل، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، بأن المضادات الأرضية تصدّت مساء أول من أمس، في أجواء اللاذقية لطائرات مسيّرة أطلقت باتجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية.