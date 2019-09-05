شكرا لقرائتكم بلاك روك.. أكبر مدير صناديق بالعالم يفتح مكتباً بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فتحت بلاك روك، أكبر مدير صناديق في العالم، مكتباً في السعودية، لتمضي قدماً في خطط لاقتناص الفرص التي يجلبها برنامج رؤية 2030.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن مكتب الرياض افتتح حديثاً ويرأسه يزيد المبارك، الذي عمل سابقا لدى مورغان ستانلي وجدوى للاستثمار.

ويتابع المستثمرون والاقتصاديون على نطاق واسع بلاك روك، التي تشرف على أصول بقيمة 6.4 تريليون دولار، نظراً لتأثيرها على العديد من الشركات المدرجة في أنحاء العالم.

وكانت خطط فتح مكتب في السعودية أُعلنت في 2017 مع بدء الرياض تنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.