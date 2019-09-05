نتانياهو: هذا ليس الوقت المناسب للحوار مع إيران بل لزيادة الضغط عليها

أكد رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ ان "هذا ليس الوقت المناسب للحوار مع ​إيران​ بل لزيادة الضغط عليها"، داعياً إلى "مزيد من الضغط على إيران بعد قرارها الأخير بشأن تقليص التزاماتها النووية".

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