باتريك رزق الله: نريد استرداد حقنا ولو بقي من عمرنا يوما واحدا

أكد رئيس نقابة المالكين ​​باتريك رزق الله​​ في حديث إذاعي "إننا نريد استرداد حقنا ولو بقي من عمرنا يوما واحدا"، مشيراً إلى "إننا مع مبادىء الحق والعدالة ولن نقبل بإقتراح تعديل القانون".

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