دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي في بيان، الزملاء ووسائل الإعلام كافة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية والأدبية والوطنية في هذه الأحوال الدقيقة التي يمر بها لبنان، بعدم الدخول في تحليلات خاطئة تساهم عن قصد أو غير قصد في حملة الضغط التي تستهدف وطنهم، وإلى الإلتزام بما يصدر عن الجهات المعنيّة في كل ما يتصل بالأمور الماليّة والإقتصاديّة والمصرفيّة.
ولفت إلى ان "الصحافيّين والإعلاميين هم في موقع المسؤوليّة، ويجب أن يمارسوها بشفافية ووعي وعدم الإنجراف في موجة الشائعات المغرضة والموجهة التي تسيء للبنان واللبنانيين دون استثناء".
وأكد ان "إستقرار لبنان هو أمانة في عنق الجميع الذين يتعيّن عليهم تجاوز الخلافات والحساسيّات، وإظهار الحد الأقصى من التضامن حيال الموضوعات التي تهم المواطنين وتطاول لقمة عيشهم ومستقبلهم".
كانت هذه تفاصيل خبر القصيفي لوسائل الاعلام:لعدم الإنجراف بموجة الشائعات المغرضة المسيئة للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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