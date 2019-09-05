اعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان انه "بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق قيام بعض الاشخاص في منطقة صور بترويج عملة لبنانية مزيفة، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف السوريين (م.خ)، (ب.ت) في محلة المعشوق - صور، وضبطت بحوزتهما مبالغ مالية مزيفة من فئة الخمسين الف ليرة لبنانية، وكمية من ​حشيشة الكيف​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة: توقيف سوريين اثنين في صور بتهمة ترويج عملة لبنانية مزيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.