المراقبون الصحيون بحارة حريك يسطرون 7 محاضر تلف بمواد منتهية الصلاحية

قام ​المراقبون الصحيون​ في المفرزة الصحية ل​بلدية حارة حريك​ في الاسبوع الأخير من شهر آب بالكشف على 61 منشأة غذائية ، حيث تم تسطير 7 محاضر تلف بمواد منتهية الصلاحية واعطاء 8 انذارات لتطبيق الشروط الصحية مع اعطاء مهل لتنفيذ الشروط.

كما قام فريق المفرزة بأخذ ٨ عينات مياه لفحصها جرثومياً من منشآت غذائية ومحلات ​مياه الشرب​ للتأكد من سلامتها، حيث تم تلف خزان مياه شرب لمنشأة غذائية لعدم تطابق الفحوصات للمعايير المعتمدة من قبل "LIBNOR"، كما تم اعطاء اندارين لمنشأتين للمعالجة.