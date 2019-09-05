المراقبون الصحيون بحارة حريك يسطرون 7 محاضر تلف بمواد منتهية الصلاحية

قام المراقبون الصحيون في المفرزة الصحية لبلدية حارة حريك في الاسبوع الأخير من شهر آب بالكشف على 61 منشأة غذائية ، حيث تم تسطير 7 محاضر تلف بمواد منتهية الصلاحية واعطاء 8 انذارات لتطبيق الشروط الصحية مع اعطاء مهل لتنفيذ الشروط.
كما قام فريق المفرزة بأخذ ٨ عينات مياه لفحصها جرثومياً من منشآت غذائية ومحلات مياه الشرب للتأكد من سلامتها، حيث تم تلف خزان مياه شرب لمنشأة غذائية لعدم تطابق الفحوصات للمعايير المعتمدة من قبل "LIBNOR"، كما تم اعطاء اندارين لمنشأتين للمعالجة.
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