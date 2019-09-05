الجمهورية: المستشار الثقافي الايراني وجه دعوة خطية لدريان لزيارة طهران

لفتت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" إلى ان "المستشار الثقافي الايراني عباس خامه يار وجه خلال لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، دعوة خطية للمفتي لزيارة طهران، والمشاركة في مؤتمر "الوحدة الاسلامية" المزمع عقده في العاصمة الايرانية بعد نحو شهرين، الأمر الذي يعطي إشارة واضحة الى رغبة ايران في تفعيل الحوار وتوثيق الصلات مع الطائفة السنية في لبنان ممثّلة بمرجعيتها الدينية".
وأشارت إلى أن "الزائر الايراني أكد امام دريان حرص طهران على مَد الجسور في اتجاه كل اللبنانيين، وشجّعه على زيارة ايران، حيث أبلغ اليه انه ستكون هناك فرصة للتحاور معه مباشرة ومناقشته في هواجسه، إضافة الى انه ستكون لدى المفتي الفرصة ليطّلع عن قُرب على واقع ايران، ويسمع من الايرانيين حقيقة مواقفهم، من دون تأويل او تحوير"، لافتةً إلى أن "الاجتماع تطرّق ايضاً الى الاعتداء الاسرائيلي الاخير على الضاحية الجنوبية، حيث أشاد الضيف الايراني بالموقف اللبناني العام والمتقدّم ضد هذا الاعتداء، معتبراً انّ الوحدة الوطنية التي ظهرت في مواجهة ما ارتكبته اسرائيل هي درس يُحتذى ويجب تعميمه".
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