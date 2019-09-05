نزيه نجم: كلنا تحت القانون

علق رئيس ​لجنة الاشغال العامة​ والنقل و​الطاقة​ و​المياه​ النائب ​نزيه نجم​ على اقرار مجلس النواب مادة اقترحها النائب ياسين جابر بفرض ضريبة على اصحاب ​المولدات​، مؤكداً "إننا كلنا تحت القانون وعلى اصحاب المولدات الذهاب الى وزارتي الطاقة و​الاقتصاد​ لتقديم دراسة حول طلباتهم ومقترحاتهم".

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