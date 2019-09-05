طلبت ​كوريا الشمالية​ من ​الأمم المتحدة​، خفض عدد الموظفين الدوليين الّذين تنشرهم في الدولة، نظرًا لأنّ برامج المنظمة العالمية أخفقت بسبب "تسييس القوى المعادية لمساعدات الأمم المتحدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات كوريا الشمالية طلبت من الأمم المتحدة خفض موظفي المساعدات الدوليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.