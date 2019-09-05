وزير الخارجية الإيراني: وزارة الخزانة الأميركية ليست سوى سجان

اعتبر وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "​وزارة الخزانة الأميركية​ ليست سوى سجّان".

وكانت السلطات الاميركية قد أعلنت يوم أمس عن "فرض عقوبات أميركية جديدة ضد إيران تتعلق بشركات شحن وتجارة وناقلات نفط"، مشيرةً إلى أن "العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران تشمل 16 كيانا و 10 أفراد و11 سفينة"، لافتةً إلى أن "الحرس الثوري استخدم شبكة لنقل النفط لمصلحة النظام السوري و"حزب الله".

ولفت المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران بريان هوك إلى ان "إيران تريد من أذرعها العمل على نشر الفتنة في الخارج"، مشيراً إلى ان "هناك جائزة مالية بقيمة 15 مليون دولار بحق كل من يبلغ عن نشاطات الحرس الثوري الإيراني"، مفيداً بأن " عقوبات أميركية بحق كل من يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية"، مؤكداً أن " أي جهة تتعامل مع إيران يجب أن تدرك خطورة العواقب المترتبة على ذلك".