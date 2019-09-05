رئيس وزراء ماليزيا: نتفاوض روسيا بشأن تجديد أسطولها من المقاتلات

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، ​مهاتير محمد​، أنّ "​ماليزيا​ تتفاوض مع ​روسيا​ بشأن تجديد محتمل لأسطولها من المقاتلات".

ولفت في تصريح صحافي، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي، إلى أنّ "القرض سيكون مفيدًا للغاية، ولكن علينا أن نفكّر في تخفيض الفائدة على القرض، وكذلك السداد. من الصعب بيع الطائرات القديمة، لذلك يجب علينا أن ندرس بجديّة الاقتراح الخاص بإعادة الطائرات القديمة".

وتتفاوض ماليزيا مع الشركات الروسية بشأن إعادة مقاتلاتها القديمة وشراء مقاتلات جديدة من طراز "ميغ-35" مقابل سداد الفارق في السعر.

والتقى الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، رئيس الوزراء الماليزي على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس في مدينة فلاديفوستوك، حيث أكّد بوتين أنّ "ماليزيا شريك ذو أولوية بالنسبة لروسيا في آسيا".