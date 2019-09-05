سانا: العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من مخلفات المسلحين ببلدة اللطامنة

أفادت وكالة "سانا" بأن "الأجهزة الأمنية المختصة ووحدات من الجيش السوري عثرت خلال تمشيطها لبلدة اللطامنة بريف حماه الشمالي التي حررها الجيش من الإرهاب على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في أحد أوكار ما يسمى بتنظيم "جيش العزة" الإرهابي قبل دحره من البلدة".
وأشارت إلى أن "الأسلحة والذخائر التي تم اكتشافها بأحد مقرات التنظيم الإرهابي المذكور تشمل مدافع هاون وبي 10 ومدفع 130 والعديد من الصواريخ والقذائف التي طالما كانت التنظيمات الإرهابية المسلحة تستخدمها في الاعتداء على البلدات والقرى الآمنة المتاخمة لمناطق انتشارها".
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