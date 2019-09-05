أحكام بالسجن على أربعة أشخاص لتخطيطهم لهجمات إرهابية في كوسوفو

أصدرت محكمة بريشتينا أحكامًا على أربعة كوسوفيين (ثلاثة رجال وامرأة بينهم اثنان يحملان الجنسية البلجيكيّة أيضًا)، بالسجن لمدد تتراوح بين 12 شهرًا وعشر سنوات، بعد إدانتهم بالتخطيط لهجمات إرهابية، خصوصًا ضدّ جنود القوة الدولية وكنائس أرثوذكسية في كوسوفو، وضدّ أهداف غير محدّدة في فرنسا وبلجيكا.
وكان هؤلاء قد اتّهموا في تشرين الأول الماضي بالتخطيط لاعتداءات على جنود قوّة "حلف شمال الأطلسي" في كوسوفو وأربع كنائس صربية أرثوذكسية ومرقصين في جيب غراتشانيتسا الصربي (وشط الشرق)، بمتفجرات وهجمات إنتحاريّة.
وحُكم على شخصين آخرين بعقوبات أخف لعدم إبلاغهم السلطات بخطط المتّهمين الرئيسيين، مع أنّهم كانوا على علم بها.
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