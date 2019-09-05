أحمد داود أوغلو: نتمسك بمواقفنا وبما قلناه

علق رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو على قرار حزب "العدالة والتنمية" بإحالته للجنة الانضباط، قائلا "هذه هي المبادئ التي تريد إدارة حزب العدالة والتنمية تصديرها، نتمسك بمواقفنا وبما قلناه".
وكان داود أوغلو هدد قبل أيام بفتح الدفاتر القديمة لفضح ممارسات قيادات في حزبه "العدالة والتنمية"، فجاء رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متحدياً رئيس وزرائه السابق في خطوة إحالته و3 آخرين إلى لجنة الانضباط.
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