أحمد داود أوغلو: نتمسك بمواقفنا وبما قلناه

علق رئيس الوزراء التركي السابق ​أحمد داود أوغلو​ على قرار حزب "العدالة والتنمية" بإحالته للجنة الانضباط، قائلا "هذه هي المبادئ التي تريد إدارة ​حزب العدالة والتنمية​ تصديرها، نتمسك بمواقفنا وبما قلناه".

وكان داود أوغلو هدد قبل أيام بفتح الدفاتر القديمة لفضح ممارسات قيادات في حزبه "العدالة والتنمية"، فجاء رد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ متحدياً رئيس وزرائه السابق في خطوة إحالته و3 آخرين إلى لجنة الانضباط.