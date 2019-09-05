وزيرا داخلية المغرب وإسبانيا: سنتعاون لمكافحة شبكات الهجرة غير المشروعة

ركّز وزير الداخلية الإسبانية جراندي مارلاسكا جوميث، بعد محادثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، على أنّ "البلدين سيعملان معًا لمكافحة شبكات الهجرة غير المشروعة والإرهاب والجريمة المنظمة".
ولفت إلى أنّ "إسبانيا ستزيل الأسلاك الشائكة من على السياج المحيط بالجيبين، لكنّها ستزيد ارتفاع السياج للحدّ من عبور المهاجرين"، موضحًا أنّ "بلاده ستتعاون أيضًا مع دول في غرب إفريقيا مثل السنغال وموريتانيا للحدّ من تدفّق المهاجرين".
وشهدت الأعوام القليلة الماضية تدفّق مئات الآلاف من المهاجرين من شمال إفريقيا إلى أوروبا سنويًّا ووفاة الآلاف منهم في عرض البحر.
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