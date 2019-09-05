ترمب: لم أقترح على بنس الإقامة في أحد فنادقي خلال زيارته لايرلندا









اسماء السيد - واشنطن: بدا الرئيس الأميركي دونالد ترمب حاسمًا الأربعاء بتأكيده أنه لم يقترح يومًا على نائبه مايك بنس النزول في أحد فنادقه خلال زيارته الرسمية لإيرلندا، لكن الروايات المتناقضة في هذا الشأن تتزايد حتى داخل إدارته.

خلال زيارته لإيرلندا، أقام بنس في فندق "ترمب أنترناشيونال غولف لينك أند هوتيل" في دونبيغ على الساحل الشرقي لإيرلندا، ما أثار جدلًا جديدًا حول استخدام الأموال العامة.

ردًا على سؤال عن هذا الخيار، الذي أثار انتقادات حادة، قال مارك شورت مدير مكتب بنس إن القرار اتخذ بناء على "اقتراح" لترمب. وحاول نائب الرئيس بعد ذلك تصحيح الوضع.

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وردًا على سؤال للمرة الأولى حول هذا الجدل، قال ترمب الأربعاء "لم اتدخل إطلاقًا في ذلك، لكنه مكان رائع". وأضاف إن "توجّه مايك إلى هناك ليست فكرتي (...) لم نتحدث يومًا عن ذلك".

عما إذا كان "اقترح" على نائب الرئيس التوجّه إلى نادي الغولف الذي يملكه هناك، قال قطب العقارات "لا أقترح شيئًا إطلاقًا".أضاف "أملك الكثير من الفنادق في العديد من الأماكن، والناس يستخدمونها لأنها الأفضل".

يثير نزول وزراء وأعضاء في الإدارة الفدرالية في فنادق يملكها ترمب في العالم، انتقادات متكررة. وأعلن الرئيس الأميركي في نهاية أغسطس أنه ينوي تنظيم القمة المقبلة لمجموعة السبع التي ستجري في الولايات المتحدة، في أحد نوادي الغولف التي يملكها في دورال بالقرب من ميامي في ولاية فلوريدا.

وقال "إنه مكان رائع"، مؤكدًا أنه لم يحقق أي مكاسب شخصية من ذلك. وأثارت هذه التصريحات انتقادات حادة، وأدت إلى فتح تحقيق برلماني.

