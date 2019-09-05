دوي انفجار كبير في وسط كابول واحتمال وقوع إصابات









اسماء السيد - كابول: هز وسط كابول الخميس دوي انفجار كبير قد يكون أوقع إصابات في ما يبدو أنه هجوم جديد يستهدف العاصمة الأفغانية بينما تجري الولايات المتحدة وحركة طالبان محادثات للتوصل إلى اتفاق سلام.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي "نؤكد وقوع انفجار في حي شاش داراك" حوالى الساعة 10:10 (05:40 ت غ). والإثنين قتل 16 شخصًا على الأقل في هجوم لطالبان على حي سكني في شرق كابول.