دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

لقي 23 شخصا على الاقل حتفهم وأصيب 15 آخرون بجروح اثر انفجار كبير في مصنع للالعاب النارية شمال الهند في الوقت الذي لازالت فيه فرق الإنقاذ تكافح اللهب بحثاً عن ناجين.

وقال مسؤول أمني لفرانس برس "أخرجنا 18 جثة من مصنع الالعاب النارية" مضيفا "أصيب 15 الى 16 آخرون أساسا من عمال المصنع ونقلوا الى مستشفيات مجاورة".

وتضررت سيارات ومباني مجاورة من الانفجار في المصنع الواقع في مدينة باتالا في إقليم البنجاب، وهي بلدة في ولاية البنجاب على بعد حوالي 460 كيلومترا شمال نيودلهي.

وتخشى السلطات تفاقم حصيلة الانفجار الذي وقع في حي مزدحم، في حين لم يعرف عدد من كانوا في المصنع وقت الانفجار.

وتكثر الانفجارات في ورش غير قانونية لصنع الالعاب النارية في الهند خصوصا في مناسبات إحياء احتفال الهندوس الخريفي "ديفالا" الذي يعرف ب "حفل الأنوار" ويشهد طلبا كبيراً على الالعاب النارية.

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شاهد: المآسي تلاحق سوري فقد زوجته وابنيه التوأمين في هجوم بغاز السارين سوريا Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO 23 قتيلاً على الأقل في انفجار بمصنع للألعاب النارية بمنطقة في الهند Euronews Arabia مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ولا تحترم كثير من هذه المصانع القواعد الاساسية للسلامة وتعمل دون ترخيص.

وقالت السلطات المحلية أنه من المبكر الخوض في أسباب الانفجار، فيما قال ديباك بهاتيا المسؤول في حكومة الولاية إن التحقيق في سبب الانفجار جار.للمزيد على يورونيوز: شاهد: باكستان تجري تدريبات على إطلاق صاروخ باليستي مناورات بحرية غير مسبوقة بين الولايات المتحدة ودول آسيان إيران تكشف النقاب عن طائرة قتالية جديدة قادرة على إصابة أهدافها بدقة بالغة