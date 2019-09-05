فرنسا.. 101 امرأة قتلن من طرف أزواجهن في 8 أشهر فقط

ذكرت صحف فرنسية، أمس الثلاثاء، أن 101 سيدة فرنسية لقين حتفهن جرّاء حوادث عنف، وقعت، منذ يناير الماضي وحتى الآن.

وأوضحت المصادر أن النسوة قتلن جرّاء تعرضهن لحوادث عنف من قبل أزواجهن، أو على يد أشخاص يعيشون معهن بشكل رسمي.

وجاء ذلك على خلفية عثور الشرطة الفرنسية على جثمان فتاة شابة في مقلب للنفايات، بعد مقتلها من قبل شخص، كانت تعيش معه في مدينة (Cagnes-sur-Mer) جنوبي البلاد، والتي شهدت مظاهرة أمس الثلاثاء؛ جرّاء الحادث، وشاركت فيها العديد من النسوة.

والعام الماضي لقيت 121 سيدة حتفهن في فرنسا جراء العنف، فيما بلغ عددهن عام 2017، 135 سيدة.

وبحسب تقرير صادر عن المعهد الفرنسي للدراسات الديموغرافية، فإن نحو 600 ألف سيدة يتعرضن للعنف، والاعتداءات الجنسية سنويًا.