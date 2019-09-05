معجزة طبية.. ولادة طفلة تشيكية بصحة جيدة بعد وفاة والدتها بأزيد من 100 يوم

أعلن الأطباء التشيكيون، في غشت الماضي، عن ولادة طفلة سليمة بعد أزيد من 100 يوم من إعلان وفاة والدتها بموت دماغي.

وبحسب بلاغ المستشفى الجامعي “برنو”، فإن الطفلة ولدت بعملية قيصرية بوزن يبلغ 2.13 كلغرام، وطول يبلغ 42 سنتيم، بعدما قضت 117 يوما في رحم أمها التي كانت تعاني من موت دماغي.

ويعتبر بقاء الطفلة طيلة هذه المدة على قيد الحياة داخل رحم أمها الميتة دماغيا إنجازا جديدا في عالم الطب.

وكانت أم الطفلة البالغة من العمر 27 عاما، قد أصيبت بجلطة دماغية في أبريل الماضي، قبل أن يعلن الأطباء موتها دماغيا بعد فترة وجيزة من وصولها المستشفى، حيث بدأ الفريق في بذل مجهوده لإنقاذ الجنين.

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ووضعت الأم على أجهزة دعم الحياة للحفاظ على استمرار حملها وواصل الأطباء تحريك ساقيها بانتظام، لتحفيز المشي، من أجل مساعدة الجنين على النمو .

وفي الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل ولدت الطفلة بحضور والدها وأفراد آخرين من العائلة، وبعد ذلك، قام الطاقم الطبي بفصل أنظمة دعم الحياة عن الأم.