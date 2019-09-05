اعتقال 7 فلسطينيين بالضفة واعتداءات للمستوطنين بنابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما واصلت مجموعات من المستوطنين الاعتداءات على الفلسطينيين وأراضيهم في محافظة نابلس.

ووفقا لجيش الاحتلال فإن جنوده اعتقلوا 7 شبان خلال حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتز نبيل عصافرة من منزله في بلدة بيت كاحل، وداهمت قوات الاحتلال منزلي الأسيرين نصير وقاسم عصافرة ومنزلا آخر عقب اقتحامها بلدة بيت كاحل.

وجرى اقتحام منزل المواطن محمد موسى عبد ربه وتفتيشه في منطقة فتوح داخل يطا جنوبي الخليل.

أما في محافظة نابلس، اعتقل جنود الاحتلال الشاب غازي ماهر أبو مصطفى بعد مداهمة منزله في بلدة روجيب قضاء نابلس.

كما اقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير المحرر وائل عبد الكريم حشاش، في حارة الضاحية التحتا جنوبي مخيم بلاطة، بعد تحطيم الأبواب.

Advertisements

إلى ذلك واصلت مجموعات من المستوطنين تنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين في محافظة نابلس، حيث أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في قرية مادما، إثر مواجهات مع المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

وقال عضو المجلس القروي إيهاب القط إن مجموعة من مستوطني "يتسهار"، هاجموا المنطقة الجنوبية من القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان بوجود جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، وأصيب العشرات بحالات اختناق.

وأضرم المستوطنون النار في أشجار الزيتون، ومنع جنود الاحتلال المواطنين الوصول إلى أراضيهم لإخماد النيران، كما قامت مجموعة من المستوطنين في ساعات الليل، على قطع أشجار زيتون في قرية بورين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس إن مستوطني "يتسهار" شرعوا بقطع عدد من أشجار الزيتون بعد حلول الظلام، بعد أن كان المستوطنون أشعلوا النار فيها قبل أيام.

وأوضح أن المستوطنين كانوا يستقلون دراجات نارية في المنطقة التي جرى الاستيلاء على جزء منها وزراعته بالعنب لصالح المستوطنة.