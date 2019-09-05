شكرا لقرائتكم خبر عن باحث كويتي يكشف علاقة الإخوان والحرس الثوري بالإرهاب والان مع التفاصيل

كشف باحث وكاتب كويتي عن العلاقة التي تربط تنظيم الإخوان المدعوم قطرياً والحرس الثوري الإيراني بالأعمال الإرهابية في المنطقة .

وقال الإعلامي والكاتب الكويتي المهندس محمد الملا، خلال فعالية نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن هناك الكثير من الأحزاب والتنظيمات المتطرفة الأخرى في المنطقة؛ ومن بينها الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله الحجاز الذي ينفذ أعمالاً إرهابية بدعم من الحرس الثوري، وحزب الله اللبناني الذي تموله إيران، ويعد أحد أذرعها الخطرة في المنطقة، إضافة إلى الحشد الشعبي في العراق وميليشيات الحوثي في اليمن.

وفي بداية محاضرته، تناول الكاتب تعريف الإرهاب، وقال: إنه «عمل إجرامي يستهدف إرضاخ الدول أو المجتمعات لفكرةٍ ما؛ عن طريق استخدام القوة لتنفيذ أجندة، وزراعة الخوف، وزعزعة المجتمعات»، معتبراً أن التطرف الديني هو أحد المنابع الرئيسية للإرهاب .

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وتطرق الكاتب إلى أسباب استخدام الإرهاب كوسيلة، ومن بينها: أطماع الدول الراعية للإرهاب في خيرات الدول المستهدَفة .. مشدداً شدد على أن تنظيمات مثل «الإخوان» و«حزب الله» تمثل خطراً حقيقياً على المنطقة.

وقدم الكاتب الملا تصوراً لكيفية التعامل مع هذه الظاهرة، وطرح خطوات لعلاجها، من بينها تجفيف منابع الإرهاب إعلامياً وسياسياً ومحاكمة الإرهابيين، وتجريم الجماعات الإرهابية التي تحمِل الفكر المتطرف في المجتمعات، وحجب قنوات الإرهاب الإعلامية عن نشر فكر التطرف ومراقبة منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى الفتنة والقتل.

أما عن علاقة الإخوان بأمريكا، فقد قال المحاضر: إنها بدأت عام 1953 وكانت هناك اجتماعات سرية بين الإخوان في مصر بحضور بعض الأمريكيين اليهود، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عزز مكانة الإخوان المسلمين وجمعياتهم في أمريكا.