شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل الأمريكية تعلن عن سجن رجل أعمال تركيا انتهك عقوبات إيران والان مع التفاصيل

أدانت المحكمة الفيدرالية الأمريكية بمدينة ميلواكي في ولاية ويسكونسن، رجل الأعمال التركي الذي يمتلك شركة "رامور جروب" (Ramor Group).

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، عن سجن رجل أعمال تركي يدعى رشيد توان، 27 شهرا، بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران من خلال تصدير معدات بحرية متخصصة من الولايات واشنطن إلى طهران في الفترة من 2013 إلى 2015.

وفي 2 أبريل 2019، أقر توان بالتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، من خلال استخدام شركته الموجودة في تركيا.

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والمعدات البحرية تصنعها الشركات الأمريكية في ويسكونسن، ومن بينها محركات ومولدات بحرية ومعدات دفع للقوارب، وتم تصديرها إلى إيران عن طريق شركة "Qeshm Madkandalou" الإيرانية المتخصصة في بناء السفن.

وأظهرت الأدلة المقدمة إلى المحكمة أن رجل الأعمال التركي عمل بالتعاون مع مسؤولين إيرانيين مرتبطين بالشركة لاستخدام بعض المعدات البحرية الأمريكية لدعم بناء وتطوير نموذج أولي لقارب سريع للهجمات الصاروخية للجيش الإيراني.

ومن بداية 2013 حتى 2015، عمل "توان" وشركته بالتعاون مع مسؤولين إيرانيين لشراء المعدات البحرية من أصل أمريكي وتصديرها بشكل غير قانوني إلى إيران عن طريق استخدام شركته "رامور جروب" في تركيا لتسلم المواد ثم إعادة تصديرها إلى الشركة الإيرانية، في انتهاك للعقوبات الأمريكية.