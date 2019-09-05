شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة أمريكية تنتقد خلو مقاعد حكومة روحاني من أي عنصر نسائي والان مع التفاصيل

انتقدت إذاعة صوت أمريكا الناطقة بالفارسية استمرار خلو مقاعد حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني من أي عنصر نسائي، على خلفية تعيين وزيرين جديدين لحقيبتي التعليم والسياحة والتراث الثقافي قبل أيام.

وأشارت إلى أن إنصاف المرأة غائب عن حكومة طهران، حيث إن نصيبها من الوزارات لا يزال صفرا رغم دخول روحاني فترته الرئاسية الثانية في عام 2017.

وأوضحت الإذاعة الأمريكية، في تقرير لها، أن التوقعات كانت تتنبأ بتنصيب وزيرة على الأقل في مقعدي التعليم أو السياحة والتراث الثقافي (وزارة جديدة في إيران)، لكن الأمور انتهت باعتماد نواب البرلمان الإيراني لرجلين في الوزارتين، الثلاثاء.

ورغم طرح عدد من نائبات برلمان طهران لنساء يمكن لهن أن يتقلدن إحدى الوزارتين الشاغرتين، لكن انتهت مساعيهن دون جدوى بسبب تجاهل روحاني على ما يبدو، بحسب التقرير.

وأقر إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني في وقت سابق بأن حقيبة التعليم قد حدد لها برلمانيا عنصر نسائي، لكن صلاحية اختيارها للمنصب بشكل نهائي تتعلق بروحاني.

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ورغم وعود انتخابية متكررة قطعها الرئيس الإيراني الحالي إزاء إنصاف النساء في حكومته قبل توليه السلطة في عام 2013، فإنه لا جديد يذكر في هذا الصدد.

وتثار انتقادات دائما بوجه حسن روحاني من جانب مناهضيه بسبب فراغ الحكومتين الإيرانيتين الـ11، والـ12 من أي وزيرة، فضلا عن قمع الناشطات النسويات في البلاد، خلافا لوعوده الانتخابية.

وعرج التقرير على واقعة سجن 3 ناشطات حقوقيات إيرانيات هن ياسمين آرياني ومنيرة عربشاهي وموتشجان كشاورز بأحكام تتراوح بين 16، و16، و23 عاما على الترتيب.

واعتبرت إذاعة صوت أمريكا أن سجن هؤلاء الناشطات يندرج ضمن قائمة أخرى من ممارسات التضييق والقمع اللذين تمارسهما سلطات حكومية ضد النساء في إيران، وفق تقريرها.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة مرارا في بيانات مختلفة قمع الناشطات النسويات المدافعات عن حقوق المرأة في إيران، حيث طالبت سلطات طهران بالتوقف فوريا عن الاعتداء على النساء ومنحهن حقوقهن الأساسية.