شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السوداني: لا وجود لحزب المخلوع بالفترة الانتقالية والان مع التفاصيل

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، قال البرهان إن "حزب المؤتمر الوطني سيظل بعيداً عن الفترة الانتقالية"، مشيراً إلى أن "الشعب السوداني رفضه".

"سيحاكم كل من أجرم بحق الوطن"

وأكد البرهان في الوقت نفسه، أنه "لاحظر على أي فرد من أفراد حزب المؤتمر الوطني، ولكن سيحاكم كل من أجرم بحق الوطن".

وقال البرهان إن "لا إقصاء لأحد خلال الفترة المقبلة إلا من يريد العمل ضد البلد"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية ترصد تحركات المؤتمر الوطني".

Advertisements

كما طالب "الأحزاب بأن تجهز نفسها للانتخابات المقبلة"، مؤكداً أن "السلام يمثل تحد يحتاج إلى عمل وثقة للوصول إليه".

وأشاد البرهان برئيس الوزراء المكلف، عبد الله حمدوك، قائلاً إنه "شخصية وطنية متوافق عليها وينظر إليه بتفاؤل في تحقيق أهداف الشعب".

وشدد على أن الحكومة، المتوقع أن ترى النور في الساعات القليلة القادمة، ستكون "مدنية معنية بكيان الدولة والثورة..".

وأكد أن "الشعب السوداني يستحق أن يكافأ على صبره"، مشددا على أن "التحدي الذي يوجهنا هو الالتزام بأهداف الثورة".