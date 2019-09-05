شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة في السودان يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون والان مع التفاصيل

التقى رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، أمس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الخرطوم، ما شينمين، وبحث اللقاء آفاق التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأبان السفير الصيني في تصريحات صحفية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين السودان والصين في المجالات كافة، وتقوية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، واصفاً اللقاء مع البرهان بـ”الناجح جداً”.

وأعرب السفير الصيني عن تمنياته أن تتمكن الحكومة الجديدة في قيادة السودان بطريق التنمية والسلام والاستقرار.