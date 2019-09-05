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قد تبدو فكرة الصيد مسألة رائعة، وكذلك فكرة الغوص، وحين تجمعهما معا، تصبح فكرة جميلة للغاية وتستحق القيام بها، كما يمكن أن تتحول إلى تجربة حياتية مثيرة.
وتحولت الحادثة التي وقعت للكاهن كوني هالويل، من أمكوماس، في جنوب أفريقيا، السبت الماضي، إلى ما يشبه المأساة، عندما أطلق على نفسه رمحا، بواسطة بندقية الرمح، عن طريق الخطأ.
فقد اخترق الرمح، الذي يصل طوله إلى متر، وجهه فدخل من جهة الخد الأيمن لوجهه وخرج من قرب الأذن اليسرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وأضاف أنه في تلك اللحظة "جاءت موجة كبيرة.. وحاولت استعادة البندقية، لكن (عن طريق الخطأ) ضغطت على الزناد فانطلق الرمح في وجهي".
ولحسن حظ هالويل أن السهم دخل من خده الأيمن وخرج من قرب أذنه اليسرى دون أن يصيب دماغه وعينيه.
وقال إنه تمكن من الوقوف، وحاول طوال الوقت أن يبقى مستيقظا، وعندما خرج من الماء وتوجه إلى الشاطئ، صرخ طالبا المساعدة من الناس.
وأشار إلى أنه كان قادرا على الوصول إلى الشاطئ، حيث ساعده رجال الإنقاذ، بينما قام صياد سمك آخر بقص الأجزاء الظاهرة من الرمح وتقصيره، وتم نقله بعدها جوا إلى المستشفى، حيث تمكن الأطباء من إزالة الرمح وإنقاذه.
وقال هالويل بعد إزالة الرمح "أستطيع أن أرى.. أستطيع أن أتحدث.. كل شيء يسير على ما يرام.. لقد شعرت بالخدر قليلا، لكنني سأكون أفضل بكثير.. إنه لأمر مدهش أنني هنا على قيد الحياة".
وأضاف أنه لا يعتزم الاستغناء عن صيد الأسماك بالرمح، وأنه يخطط بالفعل لرحلته القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر 'اصطاد نفسه'... أطلق رمح الصيد على نفسه بالخطأ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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