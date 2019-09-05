'اصطاد نفسه'... أطلق رمح الصيد على نفسه بالخطأ (صور)

قد تبدو فكرة الصيد مسألة رائعة، وكذلك فكرة الغوص، وحين تجمعهما معا، تصبح فكرة جميلة للغاية وتستحق القيام بها، كما يمكن أن تتحول إلى تجربة حياتية مثيرة.

وتمكن كاهن جنوب أفريقي من تحويل فكرة الغوص والصيد في البحر قبالة شاطئ سكوتبيرغ، جنوبي دوربان، إلى "تجربة مثيرة" بكل معنى الكلمة. وتحولت الحادثة التي وقعت للكاهن كوني هالويل، من أمكوماس، في جنوب أفريقيا، السبت الماضي، إلى ما يشبه المأساة، عندما أطلق على نفسه رمحا، بواسطة بندقية الرمح، عن طريق الخطأ.



فقد اخترق الرمح، الذي يصل طوله إلى متر، وجهه فدخل من جهة الخد الأيمن لوجهه وخرج من قرب الأذن اليسرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية. فقد اخترق الرمح، الذي يصل طوله إلى متر، وجهه فدخل من جهة الخد الأيمن لوجهه وخرج من قرب الأذن اليسرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقال هالويل، البالغ من العمر 48 عاما، لصحيفة "صنداي تريبيون" الجنوب أفريقية، بينما كان طريح الفراش في مستشفى بيترماريتسبورغ "لقد وضعت بندقيتي على أرض البحر بينما كنت أحاول إخراج بعض الطعوم من بين الصخور". وأضاف أنه في تلك اللحظة "جاءت موجة كبيرة.. وحاولت استعادة البندقية، لكن (عن طريق الخطأ) ضغطت على الزناد فانطلق الرمح في وجهي". ولحسن حظ هالويل أن السهم دخل من خده الأيمن وخرج من قرب أذنه اليسرى دون أن يصيب دماغه وعينيه. Advertisements