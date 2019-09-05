تعرف على ضوابط انتقال الاوائل من الكليات الادنى الى الكليات الاعلى

اصدرت وزارة التعليم العالي، الخميس، ضوابط انتقال الطلبة الاوائل في المرحلة الاولى من الكليات ذات المتطلبات الادنى الى الاعلى.

وقال مصدر في الوزارة لصحيفة الصباح الرسمية ان "الوزارة وضعت ضوابط جديدة لانتقال الطلبة، اذ يحق للطالب الاول على القسم الحاصل على تقدير جيد جدا في السنة الدراسية الاولى الانتقال من الكليات ذات المتطلبات الادنى الى الاعلى".

واضاف ان "كليات الطب البيطري والعلوم باقسامها (علوم الحياة والكيمياء والتطبيقية والمجهرية والتحليلات المرضية، فضلا عن كلية التقنيات الحيوية التطبيقية، التقنيات الاحيائية الطبية، علاوة على كليات التقنيات الصحية والطبية او كليات العلوم الطبية والتطبيقية واقسام التحليلات المرضية، الصحة البيئية، المختبرات الطبية) يحق لطلبتها الاوائل في المرحلة الاولى الانتقال الى كليات طب الاسنان او الصيدلة".

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واشار الى "شمول الاوائل من كليات العلوم في اقسام الرياضيات والرياضيات التطبيقية بالانتقال الى هندسة الحاسوب او هندسة تكنولوجيا المعلومات، وقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب بالانتقال الى كليات هندسة المعلومات"، مبينا انه "يحق لطلبة كليات العلوم لاقسام الفيزياء والفيزياء الحياتية والتطبيقية الانتقال الى قسم الهندسة الكهربائية، زيادة على كليات نظم المعلومات الحاسوبية وعلوم الحاسوب للانتقال الى هندسة الحاسبات او البرامجيات او سيطرة النظم او هندسة الالكترونيات او هندسة المعلومات".

واوضح ان "طلبة الكليات الاوائل بتخصصات مختلفة مشمولون ايضا بالانتقال في كليات علوم الحاسوب والرياضيات وقسم الرياضيات الطبية للانتقال الى قسم هندسة الطب الحياتي، وقسم الاجهزة الطبية في الكلية التقنية، زيادة على اقسام علوم الارض وقسم جيولوجيا النفط والمعادن في كليات العلوم للانتقال الى كليات هندسة النفط، منبها بانه يحق للطلبة الاوائل في المعاهد الطبية التقنية (قسم الصيدلة) الحاصلين على معدل 90 فما فوق في الدراسة الاعدادية الانتقال الى كلية الصيدلة شريطة الحصول على تقدير جيد جدا وبدون رسوب".

وتابع ان "انتقال الطلبة في الاقسام المذكورة عند توافر التخصص الدراسي في الجامعة نفسها واذا لم تتوفر يكون الانتقال الى اقرب جامعة، شريطة ان يكونوا ناجحين من الدور الاول وغير راسبين".