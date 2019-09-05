توضيح من وزارة تربية كردستان بشأن فصل الذكور عن الاناث بالمدارس

اصدرت وزارة التربية والتعليم في اقليم كردستان، الخميس، توضيحا بشأن ما تم تداوله حول صدور قرار بفصل الذكور عن الاناث بالمدارس.
وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، ان "ما تداولته وسائل اعلام محلية من انباء تتحدث عن صدور قرار يقضي بفصل الذكور على الاناث في المدارس، غير صحيح".
واضافت الوزارة ان "قسم الشؤون القانونية سيقوم برفع دعوى قضائية بحق اية مؤسسة اعلامية تحارب العملية التربوية في اقليم كردستان وتتعامل معها بلا مسؤولية".
يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا تضمن ان وزارة التربية والتعليم في اقليم كردستان اصدرت قرارا بفصل الذكور عن الاناث في جميع مدارس الاقليم.
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