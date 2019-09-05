تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد الحريق الذي اندلع في محال تجارية ضمن سوق الحليب في منطقة الشورجة وسط بغداد. وبحسب مصدر امني فأن "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية اصابات بشرية". يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ما سببه حريق الشورجة امس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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