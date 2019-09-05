- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - وكالاتالخميس 2019/9/5 09:47 ص بتوقيت أبوظبي
صورة متداولة للانفجار
هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية كابول، الخميس، وسط احتمال وقوع ضحايا.
وقال شهود ومسؤولون لوكالات الأنباء إن دوي انفجار تردد وسط العاصمة الأفغانية كابول، وهز الانفجار النوافذ والأبواب في منطقة قريبة من سفارات أجنبية ومبان حكومية.
وتداولت وسائل إعلام محلية صور أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الانفجار.
ولم يتضح بعد إن كان الانفجار تسبب في سقوط قتلى أو مصابين.
ويأتي تصاعد وتيرة العنف في البلد الذي عانى ويلات الإرهاب لسنوات طويلة، في الوقت الذي تستمر فيه حملة الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل بمشاركة 18 مرشحا، بينهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني.
كما تكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.
وتسفر موجات العنف في جميع أنحاء أفغانستان عن خسائر بشرية يوميا تقريبا، على الرغم من المحادثات الجارية لإيجاد حل سياسي.
وكان 2018 العام الذي شهد مقتل أكبر عدد من المدنيين الأفغان بسقوط 3804 قتلى، بينهم 900 طفل و7189 جريحا.
وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها، أي ما يعادل 55,5% من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر سماع دوي انفجار وسط العاصمة الأفغانية كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.