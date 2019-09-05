سماع دوي انفجار وسط العاصمة الأفغانية كابول

هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية كابول، الخميس، وسط احتمال وقوع ضحايا.

وقال شهود ومسؤولون لوكالات الأنباء إن دوي انفجار تردد وسط العاصمة الأفغانية كابول، وهز الانفجار النوافذ والأبواب في منطقة قريبة من سفارات أجنبية ومبان حكومية.





وتداولت وسائل إعلام محلية صور أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الانفجار.

ولم يتضح بعد إن كان الانفجار تسبب في سقوط قتلى أو مصابين.

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ويأتي تصاعد وتيرة العنف في البلد الذي عانى ويلات الإرهاب لسنوات طويلة، في الوقت الذي تستمر فيه حملة الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل بمشاركة 18 مرشحا، بينهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني.

كما تكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.

وتسفر موجات العنف في جميع أنحاء أفغانستان عن خسائر بشرية يوميا تقريبا، على الرغم من المحادثات الجارية لإيجاد حل سياسي.

وكان 2018 العام الذي شهد مقتل أكبر عدد من المدنيين الأفغان بسقوط 3804 قتلى، بينهم 900 طفل و7189 جريحا.

وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها، أي ما يعادل 55,5% من البلاد.