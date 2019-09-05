صحيفة : التحالف السعودي الإماراتي بات يشكل محوراً مؤثراً إقليميا ودولياً

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الخميس 5 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أكدت صحيفة إماراتية على أهمية التحالف الذي يجمع دولتي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، في إطار وافق الرؤى بين البلدين الشقيقين .
وقالت صحيفة البيان في إفتتاحيتها، اليوم، أن توافق الرؤى بين السعودية والإمارات لا يقتصر على العلاقات بين البلدين، وأمن واستقرار المنطقة بشكل عام، وإنما يشمل أيضاً العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، سيما أن التحالف السعودي والإماراتي بات يشكل محوراً مؤثراً على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت "ومن هنا تأتي أهمية الزيارة التي يقوم بها عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى باكستان لبحث التعاون والعمل المشترك مع إسلام آباد، إلى جانب تناول قضية كشمير والتوتر الحاصل بين باكستان والهند، في محاولة لنزع فتيل واحدة من اكثرالأزمة تعقيداً بين الجارتين الآسيويتين" .
وترى الصحيفة، أنه هذه الزيارة تظهر بجلاء مدى التوافق والانسجام في رؤية البلدين الشقيقين للعديد من القضايا الإقليمية .. مشيرة إلى أن هذه الزيارة تؤكد أن البلدين الشقيقين يمثلان ثقلاً إقليمياً مهماً يسهم بشكل كبير في الاستقرار داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط ونزع فتيل الأزمات فيها.
وقالت "بوصلة الاستراتيجية السعودية الإماراتية واحدة، حيث تستهدف حقن الدماء وتحقيق الأمن والاستقرار، ويلعب التعاون والتنسيق المشترك بينهما اليوم دوراً مؤثراً على الساحة العالمية" .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.