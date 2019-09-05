الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده غير عازمة على رفع العقوبات عن إيران في الوقت الحالي

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الخميس 5 سبتمبر 2019

ترامب

كتب متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخزانة الأمريكية قالت، الأربعاء إنها فرضت عقوبات على 16 كيانا و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء في إطار العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران ومن يعاونها.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده غير عازمة على رفع العقوبات عن إيران في الوقت الحالي.

وأضاف ترامب في تصريحات له أن هناك مؤشرات تؤكد أن إيران تريد الحوار والتفاوض.

وأكدت الخزانة الأمريكية أنه تمت إضافة شركات للشحن وتجارة النفط وعدد من الناقلات النفطية إلى قائمة العقوبات الأمريكية؛ لتورطها في خرق العقوبات المفروضة على إيران، وصلة بعضها المباشرة بطهران.

وأوضحت الخزانة أن الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة لنقل نفط بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الأخير لمصلحة الرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله وآخرين.

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من جانبه، قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك: إن واشنطن تواصل تكثيف حملتها للضغط على النظام الإيراني.

وأضاف هوك في مؤتمر صحفي أن واشنطن خصصت مكافأة مالية بقيمة 15 مليون دولار للحصول على معلومات بهدف تعطيل أنشطة الحرس الثوري الإيراني المالية.

وتابع: "طهران تزعزع الشرق الأوسط من خلال دعم المليشيات الإرهابية مثل حزب الله".

وأكد هوك أن بلاده ستفرض مزيدا من العقوبات على إيران، ولن تمنح استثناءات أو تنازلات، وأن شركات الشحن التي تعمل في تهريب النفط الإيراني ستكون مستهدفة بالعقوبات.

وأوضح هوك أن الإدارة الأمريكية تأكدت من أن طهران تستغل النفط لتمويل المليشيات الإرهابية في اليمن ولبنان وسوريا.

وأشار المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران إلى أن الرئيس ترامب يسعى لحل دبلوماسي مع إيران؛ لتجنب حدوث صراع في الشرق الأوسط.