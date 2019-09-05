شاهد صور القاعدة الإيرانية الجديدة في سوريا

Advertisements Advertisements الخميس 5 سبتمبر 2019 صورة من الفيديو كتب متابعات_الخليج 365 عرض تقرير بثتة قناة "الحدث"، قاعدة إيرانية جديدة تشيدها إيران فى سوريا لتضيفها إلى قواعدها العسكرية هناك.

Advertisements ووفق التقرير فأن شبكة فوكس نيوز الإخبارية، نشرت صورا التقطت عبر الأقمار الاصطناعية لما قالت إنها القاعدة الجديدة، تقع على بعد 12 كيلومتراً شمال غربى دمشق فى جبل قرب بلدة بسيمة. ولفت التقرير إلى أن القاعدة سيتم الانتهاء من تشييدها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وستكون جاهزة للعمل فى مدة قصيرة، وستكون قادرة على تخزين صواريخ موجهة بدقة، كما استعرض التقرير عدد القواعد العسكرية الأخرى المنتشرة فى سوريا، وبعض الثكنات العسكرية. Advertisements Advertisements

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